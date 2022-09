Altstadtfest in Hückeswagen : Der bergische Regen kann die Stimmung nicht trüben

Felix und Marei Broschat mit Mathilda, Hanne und Michel besuchten am Samstagnachmittag das Altstadtfest. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Die Hückeswagener haben ihr Altstadtfest fraglos vermisst. Und sie lassen sich auch nicht von regenerischem Wetter von einem Besuch abhalten.

Das Altstadtfest ist das große Fest in der Schloss-Stadt, das seit 1976 ausgerichtet wird. Und daher gehört das zweite Wochenende im September schon seit über 40 Jahren für viele Menschen, die in der Schloss-Stadt leben oder das früher getan haben, zum festen Jahresprogramm. Viele kehren eigens zum Altstadtfest wieder wieder in ihre alte Heimat zurück. Und auch wenn es ein verregnetes Fest ist, wie es in diesem Jahr zumindest am Samstag der Fall gewesen ist, tut das der guten Stimmung keinen Abbruch.

Sara Mattausch ist am Samstagnachmittag mit ihrem Freund auf den erstaunlich gut besuchten Schlossplatz gekommen, wo auf der Bühne gerade eine bestens gelaunte Grundschulklasse das Lied „Bruder Jakob“ singt. Kurz zuvor ist wieder ein kräftiger Regenschauer vom Himmel gekommen. „Es ist nass“, sagt die 25-Jährige lachend. Aber das sei nicht so schlimm. „Denn in erster Linie ist es doch toll, dass endlich wieder unser Altstadtfest stattfinden kann“, sagt sie. Das Traditionsfest habe bestimmt sehr vielen Menschen in der Stadt gefehlt. „Die Stimmung am Freitagabend war schon mal super, wir gehen jetzt erst mal nach Hause, kommen aber am Abend wieder. Wenn dann ‚Harry Polter‘ auf der Bühne stehen und für Stimmung sorgen, ist das schlechte Wetter auch egal“, sagt Sara Mattausch.

Am Samstagnachmittag hat Heinz Pohl noch „frei“ und ist mit seiner Frau Christine und einem großen Regenschirm auf der Marktstraße unterwegs. „Ich habe erst am Abend Standdienst bei der Kolpingsfamilie auf dem Schlossplatz. Der Hückeswagener Abend am Freitag war toll, da hat man gar nicht gemerkt, dass irgendwie weniger los gewesen wäre“, sagt Heinz Pohl. Am Samstag herrsche dann aber doch sichtbar weniger Betrieb. „Ob das wirklich nur am Wetter liegt, wage ich zu bezweifeln“, sagt Heinz Pohl.

Lothar Vandenherz ist ebenfalls guter Dinge, er steht etwas weiter oben auf der Marktstraße, unterhalb der Pauluskirche. „Zu jedem Altstadtfest gehört einmal Regen“, kommentiert er trocken und lacht. Es wäre natürlich schöner gewesen, wenn es nicht unbedingt den ganzen Samstag über nass gewesen wäre. „Aber letztlich ist das doch egal, Hauptsache ist, dass wir wieder feiern können“, sagt er.

Gleich zu fünft ist die Familie Felix und Marei Broschat in Regenkleidung am Samstagnachmittag in der Stadt unterwegs. „Wir sind mit unseren drei Kindern Mathilda, Hanne und Michel hier und hoffen, dass es nicht zu viel regnen wird“, sagt Papa Felix. Die Kinder genießen den Trubel, gleich möchten sie noch eine Runde mit dem Kinderkarussell am Wilhelmplatz drehen. „Und danach gibt es hoffentlich noch Pommes Frittes“, sagen die Kinder. Fraglos eine ganz typische Altstadtfest-Kombination.