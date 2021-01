Hückeswagens größtes Unternehmen : 21 Mal große Treue zu Klingelnberg

Hückeswagen Das grüßte Hückeswagener Unternehmen ehrt auch in der Corona-Krise seine Jubilare, allerdings erst einmal im kleinen Kreis. Die große Feier mit Essen und Tanz soll aber noch nachgeholt werden.

Zwölf Mitarbeiter waren im abgelaufenen Jahr bereits ein Vierteljahrhundert bei Klingelnberg beschäftigt, fünf blicken sogar schon auf 40 und weitere vier seit 50 Jahren auf ihre Betriebszugehörigkeit zurück. „Wir sind sehr stolz, dass wir in diesem Jahr gleich vier Ehrungen über 50 Jahre Betriebszugehörigkeit aussprechen können. So eine lange Treue ist in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit“, betonte Martin Boelter, Chief Operating Officer (COO) der Klingelnberg-Gruppe. Auch Chief Financial Officer (CFO) Christoph Küster sagte: „Ein großes Dankeschön an alle Kolleginnen und Kollegen für ihr Engagement und ihren Einsatz in den vergangenen Jahren.“ Mit ihrem Fachwissen hätten sie maßgeblich dazu beigetragen, dass Klingelnberg heute zu den führenden Unternehmen in der Verzahnungsindustrie zähle. „Gleichzeitig zeigt die Vielfalt der Berufsfelder in unserem Unternehmen, wie viel gebündeltes Know-how im Maschinenbau steckt.“