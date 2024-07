Bergische Wanderwochen in Hückeswagen Auch im Herbst die Wanderschuhe schnüren

Das naturnahe Erlebnis kann mancherorts durch eine umweltschonende Anreise mit dem ÖPNV komplettiert werden. Um darauf aufmerksam zu machen, sind „Das Bergische“ und die Oberbergische Verkehrsgesellschaft OVAG für die Herbstwanderwochen erstmals eine Kooperation eingegangen: Am 27. September findet die Tour „Von der Moor-Birke bis zur Elsbeere: Grüne Rundwanderung zum Baum des Jahres“ in Hückeswagen statt. Alle Wanderer, die vor Ort ein gültiges OVAG-Ticket vorzeigen, nehmen kostenfrei an der Wanderung zu den „Bäumen des Jahres“ teil, die der Ortsverband der Grünen in den vergangenen Jahren gepflanzt hat.