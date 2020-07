Kommunalwahl in Hückeswagen : Auch FDP unterstützt jetzt Persian

Hückeswagen Nachdem sie den Amtsinhaber in seiner Kandidatur für das Bürgermeisteramt zunächst nicht unterstützen wollten, stellen sich die Liberalen nun doch hinter ihn. Das ist auch ein bewusstes Statement gegen FaB-Kandidat Frank Mombauer.

Im Februar stand für den FDP-Fraktionsvorsitzenden Jörg von Polheim auf Anfrage unserer Redaktion noch fest: „Für die Liberalen stellt sich die Frage nach einer Unterstützung Persians nicht, so lange der Bürgermeister einziger Kandidat für das Amt in Hückeswagen ist.“ Zumal er bereits Unterstützung durch drei Fraktionen habe. Doch nachdem vor zwei Wochen die Freien aktiven Bürger (FaB) mit Frank Mombauer einen Gegenkandidaten aufgestellt haben, beschloss der Ortsvorstand der FDP, dass auch sie die Kandidatur von Bürgermeister Dietmar Persian für eine zweite Amtszeit unterstützt. „Als wichtige Entscheidungsgründe für die Unterstützung des Amtsinhabers sind die Erfahrung in der Verwaltungsführung und der Umgang mit der Krise um das Stadtmarketing“, schreibt von Polheim, inzwischen auch Ortsvorsitzender, in einer Pressemitteilung.