“Jecke Zick“ in Hückeswagen Auch diese Session keine Frauensitzung

Karneval zu feiern, lassen sich die katholischen Frauen auf jeden Fall nicht nehmen. Sobald Karnevalsmusik ertönt, kribbelt’s in Händen und Füßen. Das war auch so, als sie sich vor zwei Wochen getroffen hatten, um die Kostüme für den „Rä-Te-Ma-Teng“ zu gestalten. Denn die kfd wird im ersten Rosenmontagszug nach dreijähriger Pause als „Glückspilze“ mitgehen. 13 Frauen und einige Kinder haben zugesagt. Diejenigen, die nicht Kamelle werfend und Bützchen verteilend im Zoch unterwegs sind, werden am 20. Februar, zum Start des „Rä-Te-Ma-Teng“ um 14.11 Uhr die Waffelbäckerei im Gemeindehaus an der Pfarrkirche in Betrieb nehmen. „Von dort hat man einen super Blick auf den Zug, wenn er über Goethe- und Weierbachstraße zieht“, wirbt Beate Knecht um Besucher.