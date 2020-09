Stadtentwicklungskonzept für Hückeswagen : Auch Parteien gefallen die ISEK-Pläne fürs Zentrum

Auch der Wilhelmplatz wird nach einer möglichen Umgestaltung ein neues Gesicht bekommen. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Nach der großen Bürgerveranstaltung zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) waren die Planentwürfe tags drauf Thema im Planungsausschuss. Entscheidungen fallen aber erst nach der Kommunalwahl.

Zufrieden bis sehr zufrieden: Das ist quer durch die Parteien die Haltung der Kommunalpolitiker zu den überarbeiteten Entwürfen für die Neugestaltung des Stadtzentrums. Deutlich wurde es in der letzten Sitzung des Planungsausschusses in der laufenden Legislaturperiode. Kurz wurden dort am Dienstagabend noch einmal alle geplanten Projekte angesprochen, die am Abend zuvor bei der Bürgerversammlung zum ISEK vorgestellt worden waren. Konkret geht es um die Wupperauen, den Festplatz (Aldi-Parkplatz), den Bahnhofsplatz, die Bahnhofstraße, den Wilhelmplatz, die Straßen in der Altstadt, den Schlosshof und den Stadtpark.

Große Diskussionen zu jedem Entwurf gab es nicht. Das wird nach der Kommunalwahl den Sitzungen des Fachausschusses vorbehalten bleiben, in denen dann auch die jeweiligen Details der Planung diskutiert werden sollen, bevor Beschlüsse zur Umsetzung gefasst werden. Am Dienstag ging es noch nicht um konkrete Beschlüsse, sondern um das grundsätzliche Meinungsbild zu den Ideen, die das Planungsbüro Lohaus Carl Köhlmos im Auftrag der Stadt erarbeitet hat. Das fasste der Ausschussvorsitzende Hans-Jürgen Grasemann (SPD) am Ende so zusammen: „Wir können in der Planung so, wie in den Entwürfen skizziert, weitergehen.“ Er forderte alle Parteien auf, eventuell noch gewünschte wichtige Änderungen der Planung in der nächsten Ratssitzung zu äußern, so dass dann in der neuen Legislaturperiode mit einer im Grundsätzlichen abgeschlossenen Entwurfsplanung weitergearbeitet werden kann.

Sicher ist schon jetzt, dass es vor allem noch große Diskussionen um das Parken in der Altstadt geben wird – ein kritisches Thema, wie sich schon tags zuvor bei der Bürgerversammlung abgezeichnet hatte. Denn: An allen Ecken und Kanten fehlen in den engen Straßen der Altstadt Parkplätze. Die privaten Grundstücke sind selten groß genug, Stellflächen darauf anzulegen. Dass irgendwann tatsächlich der alte Plan für eine Tiefgarage unter dem Platz an der Bongardstraße in die Realität umgesetzt wird, ist unwahrscheinlich: Laut Verwaltung gibt es für die Schaffung von Parkraum keine Fördermittel vom Land. Und die Stadt hat kein Geld für ein solches Projekt.