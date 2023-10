Erfolgreiche Hückeswagener Trampolinturnerinnen ATV glänzt beim Internationalen Oldies-Cup

Hervorragend lief es für Marion Nicklas, die in der Altersklasse bis 61 Jahre startete. Die 57-Jährige vom ATV turnte sowohl in der Pflicht als auch in der Kürübung sehr gut und zog als Zweite ins Finale ein. „Hier konnte sie nochmals eine sehr saubere Übung abliefern und sicherte sich damit den Sieg“, teilte Claudia Kiel.