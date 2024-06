Erfolgreiche Hückeswagener beim Rookies-Cup Reiche Medaillenausbeute der ATV-Trampolinturner

In der Nachwuchsklasse „P3“, in der diverse Grundsprünge gefordert waren, konnten sich Medina Ciblak (9) und Maya Messing (12) nach sehr guten Pflicht-, Kür- und Finalkürübungen über Silber und Bronze freuen. Die jüngste ATV-Turnerin, Theresa Wasserfuhr (6), setzte sich gegen deutlich älteren Turner durch und erreichte am Ende Platz fünf. Charlotte Machwirth (13) und Leni Lichtinghagen (12) schafften es in der „P4“ ins Finale, wo sich Charlotte noch auf Rang drei verbesserte. Leni kam bei ihrem ersten Wettkampf auf Rang sechs. Bereits ein Rückwärtssalto wurde in der „P5“ gefordert. Hier dominierte Charlotte Heimchen (14), die überlegen zum Sieg turnte. Amara Gohmann (13) kam auf den dritten Platz. Marlene Richter (13) war in der offenen Nachwuchsklasse die jüngste Teilnehmerin. Sie zeigte sich aber unbeeindruckt von den diversen Salti, die von älteren Teilnehmern gezeigt wurden und sicherte sich ebenfalls Rang drei. In den Meisterschaftsklassen kamen die erfahrenen ATV-Trampolinturner alle unter die besten Acht.