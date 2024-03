Rheinischen Jahrgangsmeisterschaften in Hückeswagen Gold, Silber und Bronze für die Trampolinturner des ATV

Zum ersten Mal bei einer Meisterschaft turnte Pepe Geisler (11) in der Altersklasse bis zwölf Jahre. „Er turnt erst seit sechs Monaten auf dem Trampolin und zeigte sich sehr motiviert im Kreis der erfahrenen Turner“, berichtete Claudia Kiel. Am Ende schaffte Pepe es sogar auf Platz fünf. In der gleichen Altersklasse turnte Lenya Niedermeier (10) bei den Turnerinnen. Nach der Pflichtübung lag sie noch auf einem guten Finalplatz, kam aber in ihrer Kürübung aus dem Rhythmus und verzappelte die letzten Sprünge der Übung, was dann einen 13. Platz zur Folge hatte.