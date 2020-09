Handballsport in Hückeswagen : ATV startet motiviert in die neue Saison

ATV startet motiviert in die neue Saison

Handballsport in Hückeswagen

Hückeswagen Trotz der unguten Bedingungen wegen der Corona-Pandemie haben die ATV-Handballer in der Landesliga mit 3:3-Punkten einen halbwegs guten Start in die Saison hingelegt. Neuer Trainer des Teams ist jetzt Bernd Mettler.

Der Sport nimmt in Hückeswagen langsam wieder an Fahrt auf. Nicht nur die Fußballer stehen wieder im Ligabetrieb (die BM berichtete), sondern auch die Handballer des ATV. „Wir haben auch lange mit den Auswirkungen von Corona zu kämpfen gehabt“, berichtet ATV-Urgestein Horst Mettler im Gespräch mit unserer Redaktion. Denn Handball beinahe noch mehr als Kontaktsport einzustufen als Fußball – zudem wird in der Halle gespielt.