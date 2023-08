ATV Hückeswagen Die Handball-Diva will weniger launisch sein

Das wäre eine Sensation: In der „aktuellen“ Tabelle der Landesliga, Gruppe 2, steht der ATV Hückeswagen auf Platz zwei. Das Problem an der Sache: Das ist nur die Auflistung der Vereine auf dem Internetportal handball.net, denn die Saison hat noch nicht begonnen: Die Erste des ATV startet erst am Sonntag, 3. September,19 Uhr, mit einem Heimspiel in der Mehrzweckhalle. Doch sollte es tatsächlich so kommen, dass die Hückeswagener die Landesligasaison zumindest auf einem der ersten sechs Plätze beenden, ist das Hauptziel erreicht: „Wir müssen versuchen, unter die ersten Sechs zu kommen“, betont Handball-Abteilungsleiter Horst Mettler, den die meisten als „Mecki“ kennen.