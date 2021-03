Hückeswagener säubern ihre Stadt : ATV-Handballer schrubben die Straßenschilder

Bei der Aktion „Saubere Schloss-Stadt 2021“ werden auch Verkehrs- und Ortsschilder geputzt. Foto: Mario Moritz

Hückeswagen Noch können Kurzentschlossene sich an der Aktion „Saubere Schloss-Stadt 2021“ beteiligen. Am Ostersamstag wird abgerechnet, wie viel illegal weggeworfener Müll in zwei Wochen zusammengekommen ist.

Dass die Handballer des ATV treffsicher werfen können, zeigte sich erst im Winter im Höhsieper Fledermaustunnel, als ein Ordnungsdienst-Mitarbeiter und aktiver Handballspieler gefährlich spitze Eiszapfen von der Tunneldecke abgeworfen hatte – und das, obwohl das Training coronabedingt schon seit mehreren Monaten ruht. Aktiv sind die Sportler dennoch, und sei es, dass sich knapp 30 Handballer und deren Angehörige dieser Tage an der Aktion „Saubere Schloss-Stadt 2021“ beteiligen. Dabei wurde nicht nur jede Menge Müll von den Wegen und Straßenrändern bis an die Stadtgrenzen in Purd, in Marke und Richtung Hämmern aufgesammelt, sondern auch kräftig geputzt. Mit Wasser, Eimer und Schrubber ausgerüstet, bereiteten einige der Sportler dem Grünbelag der Verkehrs- und Ortsschilder ein Ende. Denn schließlich trägt auch das dazu bei, der Stadt ein sauberes und aufgeräumtes Aussehen zu verleihen.

Noch bis Ostersamstag, 3. April, läuft die Aktion „Saubere Schloss-Stadt“. Spontan Entschlossene können noch mitmachen. Wer sich bei der Stadtverwaltung unter ☏ 02192 88320 anmeldet, erhält nicht nur die benötigte Ausrüstung für den „Frühjahrsputz“, sondern wird im Anschluss auch mit kleinen Verzehrgutscheinen örtlicher Bäcker, Metzgereien und (Eis-)Cafés belohnt.

(heka)