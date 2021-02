Hückeswagener vor Gericht : Richter findet deutliche Worte für Asylbewerber

Vor dem Wipperfürther Amtsgericht musste sich jetzt ein Hückeswagener Asylbewerber verantworten. Foto: NN/nn

Hückeswagen Auf offener Straße wurde eine 16-Jährige auf unsittliche Art angesprochen. Sie erstattete Anzeige. Das Amtsgericht Wipperfürth sprach gegen den Angeklagten jetzt eine Ermahnung aus.

Wie bestraft man einen jungen Asylbewerber, der weder Geld verdient noch gesundheitlich in der Lage ist, Sozialstunden zu leisten? Mit dieser Frage mussten sich jetzt Richter und Staatsanwalt am Wipperfürther Amtsgericht beschäftigen. Angeklagt war ein 19-jähriger Westafrikaner, der seit etwa zwei Jahren in Deutschland lebt. Er hatte im April ein 16-jähriges Mädchen an der Bushaltestelle Bahnhofstraße beleidigt. Mit den Worten „Ich brauche was zum Ficken“ habe er die Hückeswagenerin aufgefordert mitzukommen und sie dabei auch kurz am Arm gezogen, um seine Aussage zu unterstreichen. Psychische Folgen hat die 16-Jährige nicht davongetragen, wohl aber ein ungutes Gefühl: „Ich habe Angst, an ihm vorbeizugehen“, sagte sie als Zeugin aus.

Noch im Gerichtssaal entschuldigte sich der Angeklagte bei dem Opfer seiner Beleidigung. „Es war so, das stimmt, und es tut mir sehr, sehr leid“, gab der 19-Jährige zu.

Bei dem Angeklagten wurde eine gespaltene, kindliche Persönlichkeit (Schizophrenie) diagnostiziert. Sein Betreuer der Hückeswagener Wohneinrichtung, in der der Asylbewerber lebt, berichtete ebenso von einem bizarren Verhalten im Alltag und einer Psychose mit Erregungszuständen. In der Vergangenheit sei er mehrfach durch sein Verhalten aufgefallen und habe auch bereits einen Suizidversuch hinter sich. So habe er in einer anderen Wohneinrichtung in Marienheide im Aufenthaltsraum öffentlich masturbiert.

Der Richter richtete seine Frage direkt an den Angeklagten: „Was können wir tun, damit sich das nicht mehr wiederholt? Es geht nicht, dass Sie irgendwelche Mädchen anquatschen.“ Eine Dolmetscherin übersetzte die Frage für den 19-Jährigen, der auf Deutsch antwortete: „Sowas wird nicht mehr passieren, das kann ich versprechen“, versicherte er.

Die Jugendgerichtshilfe prognostizierte einen besseren Zugang des Angeklagten zu weiteren Bildungsmöglichkeiten, sobald das Abschiebeverbot nach Paragraph 60 greift. Jedoch stehe einer Aus- und Weiterbildung noch die geringe Sehfähigkeit des Angeklagten von gerade einmal fünf Prozent entgegen. Sein Betreuuer berichtete: „Eine Hornhaut-Transplantation ist zu gefährlich, derzeit werden neue Kontaktlinsen angepasst.“