Spendenaktion in Hückeswagen : Arche-Brot bringt 400 Euro für neues Spiel-Boot

Hückeswagen Bäckermeister Jörg von Polheim überreichte am Donnerstag 400 Euro an die Leiterin des Arche-Kindergartens, Corinna Ackerschewski. Das Geld aus dem Verkauf des Arche-Brots kommt der Finanzierung eines neuen Spielgeräts zugute.

In den sieben Wochen vor Ostern hatte die Bäckerei von Polheim ein besonderes Backwerk im Angebot: das Arche-Brot. Bäckermeister Jörg von Polheim hatte dafür ausschließlich Zutaten verarbeitet, die zu biblischen Zeiten und in der Gegend verwendet wurden, in der sie gewachsen waren. So fehlte in dem Brot etwa der Roggen, den es in Palästina nicht gibt. 40 Cent pro 750-Gramm-Laib gingen als Spende an den Arche-Kindergarten der Evangelischen Kirchengemeinde an der Kölner Straße. Mit der hatte der Bäckermeister eine Kooperation geschlossen, denn der Erlös aus der Aktion soll der Finanzierung eines neuen Spiel-Boots für die Kindertagesstätte zugute kommen.