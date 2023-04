Hückeswagener Hallenbad Sanierung des Bürgerbads ist vom Tisch

Die Schloss-Stadt soll ein neues Hallenbad bekommen. Das entschied die Politik am Donnerstagabend einstimmig in der Sondersitzung des Betriebsausschusses Freizeitbad im Heimatmuseum. Auch die Grünen stimmten zu, nachdem sie bei der vorhergehenden Abstimmung noch dagegen gestimmt hatten, die Planungen für die Sanierung des fast 50 Jahre alten Schwimmbads im Brunsbachtal zu den Akten zu legen. Fest steht auch, dass möglichst umgehend ein Arbeitskreis aus Vertretern verschiedener Institutionen gebildet wird, der die Größe und Ausstattung des neuen Hallenbads ausarbeiten soll (s. Info-Kasten). Die endgültige Entscheidung trifft der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag, 18. April, 17 Uhr, in der Löwen-Grundschule. Zuhörer sind willkommen.