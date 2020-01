Apotheken in Hückeswagen : Apotheken starten eine Infokampagne

Hückeswagen Mit einer 3-Säulen-Übersicht soll die Gesundheitskompetenz der Menschen bei gesundheitlichen Beschwerden außerhalb der Zeiten des medizinischen und pharmazeutischen Regeldienstes gefördert werden.

Wer abends, nachts oder am Wochenende in Not gerät und dringend Medikamente benötigt, ist froh, wenn die nächstgelegene Notfallapotheke helfen kann. Aus diesem Grund haben die Apotheken im Oberbergischen Kreis eine Infokampagne gestartet, die unter dem Motto „Die Apotheken als wichtige Säule in der medizinischen Notfallversorgung“ steht. Die Apotheker betonen damit ihre „patientenorientierte Stellung als zentraler Ansprechpartner in der medizinischen Versorgung vor Ort – an 365 Tagen im Jahr und rund um die Uhr“, berichtet die Apothekerkammer Nordrhein, die auch für Hückeswagen und Radevormwald zuständig ist.