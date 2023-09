Projekt „Fit durch die Schule“ AOK unterstützt Sport an Hauptschule und EKS

Es sind Vertragsunterzeichnungen, die besondere Freude bereiten. Am Montagmorgen war Gabriele Schlünder, Fachberaterin Schulservice der AOK Oberberg, nach Hückeswagen gekommen, um zusammen mit Klaus Kruska vom Leitungsteam der Montanusschule und Solveig Deventer, Lehrerin an der Erich-Kästner-Schule, die den jeweils neuen Kooperationsvertrag für das Projekt „Fit durch die Schule“ zu unterzeichnen. Die Montanusschule ist schon seit mehr als zehn Jahren dabei, für die Förderschule ist es hingegen das erste Mal. „Das freut mich besonders, dass alle drei Schulen in Hückeswagen in diesem Jahr vertreten sind“, sagte Gabriele Schlünder.