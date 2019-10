Hückeswagen : Anwohner der Blumenstraße wehren sich gegen Edeka-Zufahrt

Wiehagen Gegen die Ansiedlung eines Supermarkts auf der Fläche am Ende ihrer Straße haben sie nichts, wohl aber wollen die Anwohner der Blumenstraße die Zufahrt dorthin an ihren Haustüren vorbei verhindern. Die Stadt sieht das anders.

Inzwischen hat sich die Bürgerinitiative Blumenstraße gebildet, die ihre Forderungen in einem Brief an den Bürgermeister und die Vorsitzenden der Ratsfraktionen formuliert hat. So kritisieren die Anwohner, dass die Stadt den Wunsch von Edeka ablehnt, sich in Junkernbusch, dem künftigen Gewerbegebiet West 3, niederzulassen. Gleichzeitig werde aber eine Erreichbarkeit mit dem Auto über eine Wohnstraße, der Blumenstraße, für die Wiehagener angestrebt. Politik und Verwaltung hatten jedoch bereits vor zehn Jahren beschlossen, dass in dem Gewerbegebiet kein Vollsortimenter angesiedelt werden darf, um den Einzelhandel in der Innenstadt nicht zu schwächen.