Stadtratssitzung in Hückeswagen Politik will zwei Anträge in den Fachausschüssen weiter beraten

Sowohl ein Antrag der CDU als auch einer der Grünen wurden nach kurzer Beratung im Stadtrat in die Fachausschüsse verwiesen. Die Christdemokraten hatten angeregt, öffentliche und kostenfreie Trinkwasserspender aufzustellen – etwa am Bahnhofs-, Wilhelm- oder am Schlossplatz. Die Verwaltung sollte Pläne erarbeiten, hatte die CDU in ihrem Antrag geschrieben. Andreas Winkelmann verwies darauf, dass es sich dabei um ein schon älteres Thema handele.