Impfen auf dem Martinsmarkt in Hückeswagen : Zwei Stunden Anstehen für eine Impfung

Großer Andrang herrschte am Sonntag auf der Bahnhofstraße: Viele wollten zum Impfmobil. Die Schlange reichte vom Café Bauer bis zum Hotel Kniep. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Der Kreis hatte am Sonntag sein Impfmobil auf den Martinsmarkt geschickt, und die Menschen kamen in Scharen. Am Ende der fünfstündigen Aktion wurden 246 Impfungen verabreicht. Dafür nahmen viele eine lange Wartezeit in Kauf.