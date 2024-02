JC Mifune aus Hückeswagen Anstrengendes Judo-Wochenende

Mehrere Medaillen brachten am Wochenende die Nachwuchsjudoka des Hückeswagener JC Mifune mit ins Bergische. Am Samstag stand die Bezirksmeisterschaft in Leverkusen, am Sonntag die Offene Landes-Mannschaftsmeisterschaft im ID-Judo in Oberhausen für Kämpfer mit Handicap statt. Dort war der JC Mifune mit fünf Kämpfer an den Start gegangen, und alle schafften es aufs Treppchen: Am Ende standen je eine Gold- und Silber- sowie drei Bronzemedaillen und ein Pokal für Platz zwei in der Mannschaftwertung der Wertungsklasse 2 zu Buche.