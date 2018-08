Hückeswagen: Ansichtssache

Ansichtssache : So machen die sozialen Medien ihrem Namen alle Ehre

Stephan Büllesbach

Meinung So schlimm der Wohnungsbrand von Wiehagen auch war, zeigt er doch, dass die sozialen Strukturen in der Kleinstadt noch funktionieren. Denn kaum hatte sich die Nachricht von dem Feuer herumgesprochen, setzte auch schon eine Welle der Hilfsbereitschaft ein.

Wenn sich Katastrophen ereignen, dann ist seit geraumer Zeit ein unheilvoller Trend festzustellen: Rettungskräfte werden behindert. Wenn es ganz schlecht läuft, werden sie sogar beleidigt, bespuckt, getreten oder geschlagen. Ganz so schlimm war es in Hückeswagen bislang zwar noch nicht, aber auch die hiesige Feuerwehr hat schon mit unangenehmen Schaulustigen zu tun gehabt, wie ihr Chef Karsten Binder bestätigt.

Es gibt aber auch positive Beispiel. Das wurde jetzt beim Wohnungsbrand auf Wiehagen deutlich. Dort kann eine 85-Jährige ihr Reihenhaus vorerst nicht mehr betreten, weil das Obergeschoss ausgebrannt ist und damit auch ihre Kleidung vernichtet wurde. Doch schon kurze Zeit später setzte eine Welle der Hilfsbereitschaft ein. Die Söhne der Hückeswagenerin, bei denen sie inzwischen untergekommen ist, erhielten Anfragen, wie ihrer Mutter geholfen werden kann. Und auch auf Facebook wurde Hilfe organisiert. So machen die sozialen Medien ihrem Namen dann doch mal alle Ehre. Es zeigt zudem, dass in ländlichen Strukturen wie der Schloss-Stadt das Miteinander noch stark verbreitet ist. Gerne weiter so. Es muss ja nicht immer eine Katastrophe der Anlass dafür sein, um mit- statt gegeneinander zu agieren.

Reagiert haben jetzt die Behörden in Sachen Motorradlärm, was vor allem die Anwohner von Reinsbach freuen dürfte. Denn die Höchstgeschwindigkeit auf der Kreisstraße 11, die parallel zu ihren Gärten hoch nach Mickenhagen und zur Bever führt, wurde auf maximal 70 Kilometer pro Stunde gesenkt. Das bedeutet deutliche weniger Motorengeräusche von PS-starken Fahrzeugen, allen voran natürlich den Motorrädern. Wenn deren Fahrer nicht mehr so viel Gas geben können, sollte es ruhiger bleiben, so dass die Anwohner dort ebenfalls wieder die schönen Sommertage in ihren Gärten genießen können – und nicht mehr drinnen, weil es angesichts des Lärms draußen nicht mehr auszuhalten ist.



Richtig ist auch die Einschränkung des Straßenverkehrsamts, das Tempo 70 nur für die Wochenenden und Feiertagen in den Sommermonaten auszuweisen. Denn nur dann sind die Krachmacher unter den Bikern unterwegs. Allerdings muss das neue Tempolimit auch dringend überwacht werden. Denn wenn die Schwarzen Schafe, die dennoch mit 100 oder mehr km/h zur Bever hinaufknattern, nicht zur Rechenschaft gezogen werden, nutzt auch das Aufstellen von Schildern nichts.

Einen guten Weg geht auch der Bauhof, der städtische Grünflächen in Wild blumenwiesen verwandeln will. Sie sehen hübsch aus, dienen den Insekten als Futter und sorgen für Einsparungen bei der Arbeitszeit. Denn wenn diese Flächen weniger gemäht werden müssen, hat der Bauhof mehr Zeit für die Pflege anderer. Allerdings bedarf es ein wenig Geduld. Noch testen Bauhof-Leiter und Team an der richtigen Saatmischung. Ist die aber einmal gefunden, könnte es bunter und gepflegter in der Stadt aussehen. Schöne Aussichten.

(büba)