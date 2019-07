Ansichtssache : Radler und die vermeintliche Sicherheit auf dem Zebrastreifen

Auch mit dem Postfahrrad nicht erlaubt – das Queren des Zebrastreifens mit einem Rad ist nur zu Fuß erlaubt. Foto: dpa

Meinung Ein familienfreundliches Unternehmen, die Nachfolgeregelung für Ingrid Kammerer und Radfahrer auf dem Zebrastreifen sorgen in diesen Woche für Gesprächsstoff.

Es war zwar ein Heimspiel für Peter Biesenbach, dennoch war sein Besuch am Montag eine große Ehre für Geschäftsführung und Belegschaft der Firma Pflitsch. Denn nicht jedem Unternehmen, das einen „runden Geburtstag“ feiert, macht ein Landesminister seine Aufwartung. Doch auch wenn der aus Hückeswagen stammt, so hatten seine Worte in seiner Festansprache zum 100-jährigen Bestehen des Familienunternehmens großes Gewicht. Wachstum und Stärke seien bei Pflitsch durch Innovation, Mut und Bekenntnis zur Tradition zu erleben, hatte Biesenbach festgestellt. All das ist am Standort Mühlenweg spürbar. Und es ist davon auszugehen, dass das auch am neuen, zusätzlichen Standort Georg-Schaeffler-Straße im Gewerbegebiet Winterhagen-Scheideweg, wohin das Unternehmen die Produktion seiner Kabelkanäle demnächst verlagern wird, so sein wird. Pflitsch präsentiert sich als modernes (Familien-)Unternehmen. Kein Wunder, dass es im vorigen Jahr als „Finalist Großer Preis des Mittelstandes“ von der Oskar-Patzelt-Stiftung ausgezeichnet wurde und im selben Jahr erneut das Zertifikat zum Audit berufundfamilie als besonders familienfreundlicher Betrieb erhalten hatte. Das hat nicht nur etwas mit Innovationsgeist und Mut zu tun, sondern auch mit sozialer Verantwortung. Dafür spricht etwa, dass das Hückeswagener Unternehmen die Frauenquote erhöhen will und jedes Jahr vielen jungen Menschen die Ausbildung ermöglicht. Das ist sozial und vorausschauend. Andere Unternehmen sind, obwohl weitaus jünger, längst nicht soweit.

Ein Coup ist der Evangelischen Kirchengemeinde gelungen. Sie beendet zum A. August nicht nur die dann einjährige Vakanz der Kantorinnenstelle, sondern hat auch noch eine ausgewiesene Expertin und Kennerin der Szene in Hückeswagen gewonnen. Inga Kuhnert anzusprechen und ihr eine Bewerbung für die Nachfolge von Ingrid Kammerer als Kirchenmusikerin der Gemeinde nahezulegen, war sehr clever. Zum einen kennt die Hückeswagenerin die Chorszene in der Schloss-Stadt, leitete sie doch 13 Jahre lang mit dem Pfarrcäcilienchor den Kirchenchor der katholischen Gemeinde. Zum anderen hatte sie nach dem Wegzug von Ingrid Kammerer im Sommer vorigen Jahres die Chöre der evangelischen Kirchengemeinde kommissarisch geleitet. Inga Kuhnert kennt sich die Sängerinnen und Sänger und die Gegebenheiten innerhalb der Gemeinde bereits, was den Einstieg deutlich erleichtern dürfte. Auch sind ihre Vorgängerin und sie befreundet, was den fachlichen Austausch vereinfachen dürfte. Für die Kirchenmusik der evangelischen Gemeinde dürfte das eine Kontinuität bei der Qualität bedeuten.