Hückeswagener Ferienbetreuung für Kinder : Anmeldetag zum Kinderdorf ohne Andrang

Hückeswagen Das Interesse an dem beliebten Ferienprogramm des Jugendzentrums (JuZe) ist trotzdem vorhanden. Und sollte das wegen Corona ausfallen, soll es auf jeden Fall ein Alternativangebot geben.

Dass die Nachfrage beim Anmeldetag gegenüber den Vorjahren geringer ausfiel, zeigte auch eine gewisse Unsicherheit darüber, ob das Kinderdorf in den großen Ferien überhaupt stattfinden darf. Während in der Nachbarstadt Wermelskirchen das Pendant „Kinderstadt“ bereits abgesagt wurde, zeigte sich Andrea Poranzke am Samstag vorsichtig optimistisch. „Wir werden auf jeden Fall etwas anbieten und wollen den Eltern Planungssicherheit bieten“, betonte sie. Sollte das Kinderdorf in der gewohnten Weise nicht stattfinden dürfen, will das Jugendzentrum auf die Alternative von Workshops in festen Gruppen zurückgreifen, was sich im Vorjahr bewährt hatte. „Wir haben bereits hochwertige Angebote, damit auch dabei keine Langeweile aufkommt“, fügt die JuZe-Leiterin hinzu. Beatboxer Carlos, Babette mit der Hörspiel-AG und ein Kinderzirkus hätten bereits zugesagt. Ob Kinderdorf oder Workshops – bis Ende April muss das Team des Jugendzentrums jedenfalls eine Entscheidung treffen.