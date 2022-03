Zweiwöchige Ferienaktion in Hückeswagen : Kinderdorf sucht wieder seine Bewohner

Hückeswagen Das Team des Jugendzentrums nimmt am Samstag, 5. März, von 10 bis 13 Uhr, die Anmeldungen entgegen. Voraussichtlich können bis zu 200 Jungen und Mädchen im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren an der Ferienaktion vom 18. bis 29. Juli teilnehmen.

Nach drei Jahren Pause soll es in den Sommerferien endlich wieder quirlige Aktivitäten im Kinderdorf geben. Das ist eine zweiwöchige Ferienaktion vom 18. bis 29. Juli für Jungen und Mädchen im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren; im und am Jugendzentrum werden unter anderem wieder jede Menge Werkstätten, eine Sparkasse und ein Reisebüro aufgebaut sein, so dass die Dorfbewohner in dieser Zeit das Erwachsenenleben kennenlernen. Gut 200 Kinder können dafür angemeldet werden – beim Anmeldetag am kommenden Samstag, 5. März, 10 bis 13 Uhr, im Jugendzentrum im Untergeschoss der Mehrzweckhalle, Zum Sportzentrum 3.