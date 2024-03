Hückeswagen hat Titel zu verteidigen Engagierte Strampler gesucht fürs Stadtradeln 2024

Können die „fahrradverrückten“ Hückeswagener ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen? 2023 waren sie in der Pro-Kopf-Wertung beim Stadtradeln einmal mehr kreisweit Spitze – 7,6 gefahrene Kilometer pro Einwohner hatten die 425 Teilnehmer erstrampelt. Mit insgesamt 117.419 Kilometern, was eine CO 2 -Einsparung von 19 Tonnen ergab, kam die Schloss-Stadt in der Wertung der Gesamtleistung kreisweit hinter Wipperfürth (141.015 Kilometer) auf Platz zwei. Nun können vom 20. Mai drei Wochen lang bis zum 9. Juni erneut reichlich Radkilometer beim Stadtradeln 2024 gesammelt werden. Das teilt Heike Rösner, Tourismusbeauftragte der Stadt und zusammen mit Klimamanager Marius Burmester Organisatorin des Stadtradelns in Hückeswagen, mit.