Spaß-Wettkampf in Hückeswagen Die Drachen sind wieder los auf der Bever-Talsperre

Die Drachen kehren auf die Bever-Talsperre zurück. Fürchten muss sich aber niemand, im Gegenteil: Das Festival für Hobby-Mannschaften ist in der Regel ein großer Spaß vor allem für die Teams, aber auch für die Zuschauer. Und so stechen an Fronleichnam, 30. Mai, wieder die Drachenboote „in See“. Es ist die mittlerweile 22. Auflage, die seit zwei Jahren die Organisation innehat. Bis vor der Corona-Pause hatte die IG Zeltplätze das Drachenboot-Festival veranstaltet. Ab sofort können sich die Mannschaften anmelden.