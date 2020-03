Wupperverband in Hückeswagen : Wasserkurse an der Bever-Talsperre

Hückeswagen Die Kurse für die ersten bis fünften Klassen sind eine Entdeckungsreise in die Welt des Wassers.

Für die Kurse des NaturGut Ophoven und des Wupperverbandes an der Hückeswagener Bever- und an der Wermelskirchener Großen Dhünn-Talsperre läuft ab sofort die Anmeldung. Viele Schulklassen haben sich bereits angemeldet. Es gibt aber noch freie Termine, insbesondere für das Angebot an der Bever-Talsperre, teilt Ilona Weyer , Sprecherin des Wupperverbandes mit.

Die Kurse für die ersten bis fünften Klassen sind eine Entdeckungsreise in die Welt des Wassers. Sie beginnen mit einer Einführung und der Besichtigung der Talsperre. Besonders spannend ist der „Blick in die Unterwelt“, in den Talsperrendamm der Bever- und der Großen Dhünn-Talsperre. Während an der Bever-Talsperre im Anschluss das Thema Wasserkraft in der Praxis ausprobiert wird, widmet sich der praktische Teil an der Trinkwassertalsperre Große Dhünn der Gewässeruntersuchung der Dhünn unterhalb der Talsperre. Schulklassen können sich für die kostenlosen Kurse unter Tel. 02171 / 73499-44 oder per E-Mail an britta.demmer@­naturgut-ophoven.de anmelden. Die Ressource Wasser zu schützen, ist eine wichtige Aufgabe. Dies auf spielerische Weise und mit Experimenten jungen Menschen näher zu bringen, ist die Zielsetzung der jährlich etwa 60 Kurse, die das NaturGut Ophoven und der Wupperverband anbieten.