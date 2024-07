Weitere Teilnehmer gesucht für Hückeswagener Traditionsfest Anmeldefrist fürs Altstadtfest läuft in Kürze ab

Am 7. und 8. September verwandelt sich die Altstadt wieder in einen großen Festbereich mit Trödelständen, Imbissbuden, Getränkewagen und der großen Bühne auf dem Schlosshof. Aber damit wirklich was in der Altstadt los ist, braucht es viele Interessierte, die Trödel, Spezialitäten und Verpflegung anbieten. So können sich Hückeswagener, Vereine und Organisationen noch für einen Stand auf dem Altstadtfest bewerben – die Frist dafür läuft jedoch ab: Bis zum 31. Juli muss die Anmeldung im Rathaus sein. „Um eine ausreichende Vorlaufzeit für die Planung zu haben, können Bewerbungen, die nach diesem Termin eingehen, nicht mehr berücksichtigt werden“, betont Monika Zöller von der Stadtverwaltung, die das Hückeswagener Traditionsfest seit einigen Jahren organisiert.