Kriminalität in Hückeswagen : Angestellter schlägt Tankstellenräuber in die Flucht

Die Polizei fahndet jetzt nach einem etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann. Foto: dpa/Friso Gentsch

Hückeswagen Erfolglos blieb der Versuch eines Unbekannten, in einer Tankstelle an der Peterstraße Bargeld zu stehlen. Der Mann flüchtete in einem Audi mit Wuppertaler Kennzeichen.

Die beherzte und für den Angreifer offenbar völlig überraschende Reaktion des Angestellten hinter der Kasse hat am frühen Sonntagmorgen offenbar einen Tankstellenraub verhindert. Um kurz nach 5 Uhr hatte laut Polizei-Sprecherin Monika Treutler ein bislang unbekannter Mann die Tankstelle an der Peterstraße betreten. „Er führte deutlich sichtbar eine Schusswaffe im Hosenbund mit und forderte von dem Tankstellen-Angestellten die Herausgab des Bargelds“, heißt es im Polizeibericht. Doch statt nach den Scheinen griff der Angestellte zu einer Schere und hielt diese in Richtung des Täters, der daraufhin unmittelbar die Flucht ergriff – ohne Beute.

Der Angreifer ist etwa 40 bis 50 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß, und schlank. Bekleidet war er mit einem gelben Muskelshirt sowie einer blauen Trainingshose. Er flüchtete in einem silbernen oder grauen Audi mit Wuppertaler Kennzeichen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter ☏ 02261/81990 entgegen.

(büba)