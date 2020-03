Stadtrat in Hückeswagen : Angepasste Regeln für Spielplätze

Hückeswagen Die Hückeswagener Kinderspielplätze dürfen nur Kinder bis 14 Jahre benutzen, sollte nicht eine andere Altersgrenze entsprechend sichtbar festgelegt sein.

Auf den Spielplätzen und den Schulhöfen der Schloss-Stadt galten bislang unterschiedliche Aufenthalts- und Nutzungszeiten: In der Ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (OVO) war darüber nichts allgemeingültig geregelt. Da nun aber auf den Schulhöfen von den Mitarbeitern des Ordnungsamts immer wieder unbefugte Personen angetroffenen wurden, kam es in der Folge zu Problemen, da die Mitarbeiter keine einheitlichen und klaren Regelungen anwenden konnten. Daher wurde im Haupt- und Finanzausschuss die Empfehlung erstellt, die Regelungen für alle Schulhöfe anzugleichen und entsprechende Anpassungen für die Spielplätze vorzunehmen. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Zum einen wurde der Paragraf sechs der OVO neu gefasst und um die Regelungen für die Schulhöfe ergänzt, in Paragraf zehn wurde der Ordnungswidrigkeitentatbestand um die Schulhöfe ergänzt.