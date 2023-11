Gemeindeleben in Hückeswagen Angehende Sternsinger informieren sich

Die Stimmung im Gemeindehaus war also gut, die Kinder hatten offensichtlich richtig viel Lust auf Informationen. Das diesjährige Thema der Sternsingeraktion war indes etwas anders gelagert als sonst. Normalerweise waren es Gegenden in der Welt, in denen Hunger und Armut herrschten, für die Anfang Januar in den Haushalten Geld gesammelt wurde. So ging es im Vorjahr etwa um die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika. Bei der diesjährigen, der bereits 65. Aktion, stand hingegen das Thema „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ im Mittelpunkt. Gesammelt wird für die indigenen Menschen in Amazonien, wie das Amazonasbecken auch heißt. „Das Ziel ist es, zum einen Geld zu sammeln, um möglichst viel des Regenwaldes zu schützen und zu bewahren. Zum anderen geht es aber auch darum, mehr Aufmerksamkeit auf die Ureinwohner zu lenken, die nämlich leider keine große Lobby haben“, sagte Jutta Grobe. Es gehe dabei nicht unbedingt darum, ein Armutsproblem zu lösen, sondern auch um das Thema Klimaschutz. „Schließlich ist der Regenwald die grüne Lunge der Welt – und wird immer mehr abgeholzt“, sagte die Gemeindereferentin.