Angehende Prädikantin aus Hückeswagen Hoffnung im Herzen – die Auferstehung als zentraler Glaubenspunkt

Die biblische Erzählung, nach der Jesus nach seinem Tod am Kreuz auf Golgatha von den Toten auferstanden ist, schenkt den Menschen seit jeher die Hoffnung, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Die durch den Tod Jesu gestiftete Auferstehungshoffnung als zentraler Aspekt des evangelischen Glaubens schenkt uns Trost und spendet Orientierung. Sie zeigt uns, dass uns durch den Glauben an Jesus Christus die Verheißung des ewigen Lebens zuteilgeworden ist. So ist die Auferstehung Jesu nicht nur das Zeichen für die Überwindung des Todes, sondern auch ein Zeichen für einen Neuanfang. In dem Wissen um die Auferstehung wird der Kreuzestod Jesu zur endgültigen Bestätigung der Liebe und Gnade Gottes, die allen Menschen zuteilwerden will.