Wirtschaft und Jugend in Hückeswagen : Zwei halbe Stellen für Poranzke

David Visse und Andrea Poranzke vom Jugendzentrum. Foto: SPD

Hückeswagen Die Leiterin des Juze übernimmt halbe Stelle als Wirtschafsförderin der Stadt. David Visse bekommt eine Vollzeitstelle im Jugendzentrum.

Neue Mitarbeiter gibt es für Jugendzentrum und Wirtschaftsförderung nicht, aber die Aufgabengewichtung verändert sich. Da David Visse seine Ausbildung zum Erzieher erfolgreich abgeschlossen hat, hat er zum 1. August die volle Stelle von Andrea Poranzke im Jugendzentrum übernommen. Poranzke nimmt die halbe Stelle von Visse, bleibt Leiterin des Jugendzentrums – und wird mit einer halben Stelle Wirtschaftsförderin der Stadt.

Andrea Poranzke betrieb auch schon in den vergangenen beiden Jahren Wirtschaftsförderung für die Stadt, besuchte Unternehmen, knüpfte Kontakte, nahm an Veranstaltungen teil, baute ein Netzwerk auf, das aber eher freiwillig und ehrenamtlich. „Jetzt rückt die Wirtschaftsförderung deutlich mehr in den Fokus“, sagt Bürgermeister Dietmar Persian. Auch ums Stadtmarketing wird sich Andrea Poranzke kümmern, die festgestellt hat, dass es immer wieder Verknüpfungspunkte zwischen den beiden Arbeitsfeldern gibt.

Im Jugendzentrum kümmert sich Poranzke fortan um den administrativen Bereich wie Finanzierung, Personal und Organisation; Visse ist für das Programm und die Pädagogik zuständig. „Jetzt können wir auch ganz andere Dinge anbieten“, freut sich die Leiterin. Da Hückeswagen zurzeit keine Streetworkerin hat, diese Aufgabe aber bei der Stadt als sehr wichtig erachtet wird, wird David Visse einmal die Woche gezielt rausgehen, die Treffpunkte der Jugendlichen aufsuchen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Man wolle die Jugendlichen da auffangen, wo sie sind. Da gehe es auch um Vertrauen. David Visse sei etabliert, authentisch und spreche die Sprache der Jugendlichen. Die Wirtschaftsförderung ist für Andrea Poranzke nicht neu, aber dennoch eine Herausforderung. „Ich möchte die Netzwerkarbeit verstärken. Wir können Hückeswagen nur gemeinsam nach vorne bringen, wenn alle Kräfte an einem Strang ziehen“, sagt sie. Alle müssten einfach mehr miteinander reden. Kontakte vertiefen, in Arbeitskreisen präsent sein – das sind die vordergründigen Ziele der neuen Wirtschaftsförderin. Die 59-Jährige gilt dabei als kreativ, lösungsorientiert und sehr organisiert. „Ich kann Leute begeistern und mitnehmen, ich möchte das Wir-Gefühl auch in die Unternehmen bringen“, sagt sie. „Ich will hinhören, wo den Firmen der Schuh drückt.“