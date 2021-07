Benefizaktion in Hückeswagen : „Andere Menschen sind viel schlimmer betroffen“

Dirk Scheider (r.) und Frank Sperling können wieder lachen. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Dirk Scheider (60) zählt zu den Betroffenen des Hochwassers in Hückeswagen. Sein Haus steht direkt an der Vorsperre. Nun will er jene solidarisch unterstützen, die es noch schlimmer getroffen hat.