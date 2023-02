Evangelische Kirchengemeinde Hückeswagen Andacht und Action im Jugendtreff

Im Vordergrund stehen die Gemeinschaft und das gemeinsame Spielen. Geplant sind auch Aktivitäten, die auf dem Hof des Café KiWie in Wiehagen stattfinden können. Gerne würde Kleinhans bald die Feuerschale zum Einsatz bringen. „Wir haben aber festgestellt, dass es immer nur regnet“, berichtete er und schmunzelte. Die zwei gemeinsamen Stunden unter Freunden bestanden am Freitag aber nicht nur aus Ballspielen: Nach dem ersten Ankommen und ein paar Tischspielen gab es auch eine kleine Andacht – Themen: Ehrlichkeit, Nachfolge und Gewissen. Was macht man mit einem gefundenen 50-Euro-Schein? Abgeben oder behalten? Für viele Menschen eine Gewissensfrage. „Austausch und Klartext“ nennt Kleinhans diesen Gesprächsteil. Seine Ehefrau Bernice Kleinhans bereitete in der Küchenecke derweil Getränke und Snacks zu.