Straßenverkehr in Hückeswagen Eine Ampel auf der B 237 soll nachts abgeschaltet werden

Auf Anfrage von Stefan Mallwitz (SPD), was in dieser Hinsicht geschehe, antwortete er: „Wir haben vor kurzem die Mitteilung vom Straßenverkehrsamt des Oberbergischen Kreises erhalten, dass die Ampel an der Kreuzung in Winterhagen nachts abgeschaltet werden soll.“ Dafür sei aber eine Überarbeitung und Neuplanung erforderlich. „Wann das umgesetzt wird, wissen wir noch nicht“, sagte Persian. Die beiden anderen Ampeln auf der B 237 im Bereich des Stadtparks dagegen dürften – zum Ärger vieler Autofahrer – auch weiterhin nachts in Betrieb bleiben: „An diesen Schaltungen ist laut Straßenverkehrsamt keine Änderung möglich“, teilte der Bürgermeister mit.