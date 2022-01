Proteste in Hückeswagen : Am Montag wird gegen die „Spaziergänger“ demonstriert

Hückeswagen Nachdem Impfgegner in den vergangenen Wochen montags durch Hückeswagen gezogen sind, stellt sich ihnen am Montag, 17. Januar, die Bürgergruppierung „Wir sind mehr im Bergischen“ entgegen. Sie appelliert, dass sich möglichst viele Hückeswagener ihrem Protestzug anschließen.

Erst regte sich auch in Hückeswagen der Widerstand der Impfgegner gegen die Corona-Schutzmaßnahmen und eine mögliche Impfpflicht, jetzt regt sich der Widerstand in der Schloss-Stadt gegen sie. So ruft die Bürgergruppierung „Wir sind mehr im Bergischen“, die sich für Toleranz, Respekt und Dialog einsetzt und Rassismus und Intoleranz bekämpft, für kommenden Montag, 17. Januar, zu einer Kundgebung auf. Grund sind die sogenannten Spaziergänger, die seit einiger Zeit montagabends durch die Schloss-Stadt ziehen. Einige halten Plakate in den Händen, auf denen sie gegen die mögliche Impflicht protestieren, wie Polizei-Sprecherin Monika Treutler auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt.