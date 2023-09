Altstadtfest Hückeswagen Kulturelles und Kulinarisches im Kultur-Haus Zach

Info

Termine Während des Altstadtfestes können im Kultur-Haus Zach bereits Karten für kommenden Veranstaltungen erworben werden, etwa für die nächsten Blues-Nights am 22. September mit der „Peter-Nonn-Blues-Band“ und am 20. Oktober mit Phil Seeboth, für die Show „Nices Eisen" von Comedian und Rapper Johann Theisen am 29. September, für den Auftritt der Irish Folk-Gruppe „Rionn" am 16. September, für das Konzert von „Two Friends" mit Winni Boldt und Bo Wigger am 6. Oktober, für das beliebte Mitsing-Konzert „Schmidtsingen" am 13. Oktober und für das schwung- und klangvolle Neujahrskonzert mit Claudia Hirschfeld am 6. Januar.

Vorverkauf Karten gibt’s zudem im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, Bahnhofstraße, bei bastel- und Schreibwarenbedarf Cannoletta, Islandstraße, sowie über die Internetseite des Kultur-Hauses Zach.