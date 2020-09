Altstadtfest-Organisatorin Monika Zöller : „Die Schnäppchenjäger fehlen sehr“

Info

23. April Nachdem in München das Oktoberfest und in Bonn der Pützchens Markt abgesagt wurde, entschied die Stadtverwaltung an diesem Donnerstag, zum ersten Mal seit seiner Premiere 1976 das Altstadtfest nicht stattfinden zu lassen.

Begründung „Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie lassen derzeit keine anderen Entscheidungen zu“, betonte Bürgermeister Dietmar Persian damals.

Weitere Ausfälle Neben dem Altstadtfest sagte die Stadt am gleichen Tag weitere Großveranstaltungen in Hückeswagen ab – das Schützenfest, das Weinfest, den Triathlon sowie die zweitägigen Feiern zur Fusion von Hückeswagen und Neuhückeswagen im Marz 1920.