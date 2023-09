Altstadtfest in Hückeswagen Willkommen im Altstadtfest-Café

Das Altstadtfest-Café war in erster Linie als Station im oberen Island gedacht, als Örtlichkeit, an der man in gemütlicher Atmosphäre eine Waffel und eine Tasse Kaffee genießen konnte. Doch das war in diesem Jahr nur eine Seite der Medaille. Los ging es am Samstagmittag mit einem Teil des Odessa-Projekts, bestehend aus Stefanie Hölzle, Sabine Schmelzer-Beversdorff und Daniel Marsch. Die drei Musiker präsentierten einen Querschnitt durch ihr Klezmer-Programm. „Wir bieten Künstlern eine Bühne, die vielleicht am Schloss auf der großen Bühne etwas verloren wirken würden, das ist durchaus auch als Kontrast-Programm gedacht“, sagte Stefan Noppenberger dazu. Schön sei zudem, dass sich viele Hückeswagener Künstler zur Teilnahme gemeldet hätten. „Wir möchten das gerne ausbauen. Wer also fürs nächste Jahr Lust hat, soll sich frühzeitig bei uns melden“, betonte Detlef Bauer.