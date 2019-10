Stadtentwicklung in Hückeswagen : Altes Höhfeldsches Geschäft an der Islandstraße ist abgerissen

Hückeswagen Die Lebenshilfe wandelt jetzt das Erdgeschoss des Wohnhauses Islandstraße 71 in eine Begegnungsstätte um.

Die Geschichte des Lebensmittelgeschäftes der Familie Höhfeld an der Islandstraße ist zwar schon seit Jahrzehnten vorbei, doch war das Ladenlokal danach immer wieder genutzt worden – vor allem von Modeketten. Zuletzt gab’s dort Bekleidung von Carolin Vanity, das Geschäft schloss jedoch im vorigen Jahr. Nun ist auch das Ende des Ladenlokals gekommen, denn die Lebenshilfe hat es abreißen lassen. Es war marode und kann von der neuen Eigentümerin des Gebäudekomplexes Islandstraße 69/71 nicht mehr genutzt werden. Die Lebenshilfe hatte das denkmalgeschützte Gebäude Islandstraße 71 am Fuße des Marktbergs im Sommer 2018 gekauft. Dessen Erdgeschoss soll nun in eine Begegnungsstätte für die Bewohner von „Haus Drei Birken“ umgewandelt werden, wofür etwa eine Küche eingerichtet werden muss.

„Wir hoffen, dass wir den Treffpunkt noch in diesem Jahr öffnen können“, sagt Prokurist Bernhard Römer auf Anfrage unserer Redaktion. Nach der Fertigstellung wird die aktuelle Stätte im Haus Islandstraße 32 geschlossen. Die Lebenshilfe Service Bergisches Land gGmbH unternimmt damit den ersten Schritt in Richtung der bereits 2017 angekündigten Dezentralisierung der Wohngemeinschaft „Haus Drei Birken“ vom Hambüchener Weg. Deren Bewohner sollen bis spätestens 2022 in zentrumsnahen Wohnungen untergebracht werden. Dafür wird die Wohnstätte am Hambüchener Weg aufgegeben, allerdings ist die Lebenshilfe noch auf der Suche nach passenden Objekten. So benötigt sie ein bis zwei Grundstücke in der Hückeswagener Innenstadt.