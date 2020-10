Katholische Frauengemeinschaft aus Hückeswagen : Alternative zum kfd-Adventsbasar

Hückeswagen Bestellungen können ab sofort abgegeben werden – die Abholung erfolgt am 21. und 22. November. Neben Advents- und Türkränzen gibt es Selbstgemachtes wie Spritzgebäck, Marmeladen, Liköre, Essig und Öl.

Not macht erfinderisch. Die Not ist in diesem Fall die Tatsache, dass der beliebte Adventsbasar der katholischen Frauengemeinschaft in diesem Jahr wegen der Corona-Krise ausfallen muss. „Es wäre zu schwierig, wenn nicht unmöglich, bei dem ständigen Kommen und Gehen ein vernünftiges Hygienekonzept umzusetzen“, sagt die Vorsitzende Beate Knecht. Man habe diesbezüglich auch im Dekanat nachgehört. „Wir sind auch nicht die einzige Gruppierung mit diesem Problem“, sagt sie.

Also wird es in diesem Jahr zwar keinen Präsenz-Basar geben, dafür können die Interessierten aber nun bestellen, was sie aus dem Repertoire der katholischen Frauen gerne haben würden. „Wir fertigen in diesem Jahr quasi auf Bestellung“, sagt Beate Knecht und schmunzelt. Bis zum 7. November können die Bestellungen abgegeben werden. „Ab dem kommenden Wochenende liegt in der Pfarrkirche eine Liste aus, in die man sich eintragen kann. Man kann sich aber auch telefonisch an mich wenden und bestellen“, sagt die Vorsitzende. Die Bestellungen werden dann am Samstag, 21. November, von 16 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 22. November, von 10 bis 12.30 Uhr im Gemeindehaus an der Weierbachstraße ausgegeben.