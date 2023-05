Für neue Flüchtlinge in Hückeswagen Alte Löwen-Grundschule wird umgebaut

Der Vandalismus in der ehemaligen Löwen-Grundschule Anfang März hat für großen Sachschaden im Gebäude gesorgt. Außerdem wurden Hakenkreuz-Schmierereien entdeckt, weshalb der Staatsschutz ermittelt. Im Gebäude an der Kölner Straße ist vor allem ein enormer Wasserschaden entstanden, der in den beiden Obergeschossen den Bodenbelag ruiniert hat. Das hat die Planungen für die Umwandlung des Gebäudes in eine Sammelunterkunft für geflüchtete Menschen etwas verlängert, da zunächst der Schaden an den Böden behoben werden musste. „Das ist nun aber geschehen. Es wurden alle vorhandenen und ruinierten Bodenbeläge herausgerissen, der Estrich war zum Glück nicht betroffen und konnte an mehreren Tagen getrocknet werden“, sagt Jörg Karthaus vom Regionalen Gebäudemanagement, der das Projekt betreut.