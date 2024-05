Hückeswagener Innenstadt Alte Ladestraße – Leser schlägt Parkscheibenpflicht vor

„Bislang hat die Stadt bereits eine Parkraumbewirtschaftung mit Parkscheibe am Etapler-Platz, auf dem Parkplatz vor Aldi und in einem Bereich vor dem Bürgerbüro an der Alte Ladestraße“, berichtet Persian. Alle anderen Plätze in den Innenstadt und in der Nähe (wie am Bürgerbüro und hinterm Wupperkreisel) seien frei (bis auf einige Behindertenparkplätze) und könnten ohne Parkscheibe genutzt werden. Und daran wolle die Stadt auch vorerst nichts ändern.