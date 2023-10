Hückeswagen im Oktober 2003 Als die Tage des Viadukts in Dörpe gezählt waren

Dafür musste die B 237 in diesem Bereich komplett gesperrt werden – und das für mehrere Wochen. Die Folge war, dass von Hückeswagen aus niemand mehr über Dörpe nach Bergisch Born und weiter nach Remscheid und Wermelskirchen fahren konnte. Und in umgekehrter Fahrtrichtung kam niemand mehr via Bundesstraße nach Hückeswagen hinein. Die Umleitungsstrecke führte von Remscheid aus über Engelsburg, Forsten und Dörpmühle (K 2 / K 1) auf die unterste Kreuzung in Wiehagen, wo sich die Wege für Pkw und Lkw trennten: Die Brummi-Fahrer wurden über die Wiehagener- und die Industriestraße auf die B 237 geleitet, die Pkw-Fahrer konnten die deutlich kürzere Strecke über die August-Lütgenau-Straße auf die B 237 und in Richtung Zentrum nehmen. Hintergrund war (und ist), dass die steile August-Lütgenau-Straße für schwere Lkw aus Sicherheitsgründen tabu ist.