Bürgermeister über Hückeswagener Haushalt Freude über das „Allzeithoch“ bei der Gewerbesteuer

Wenn Bürgermeister Dietmar Persian in den vergangenen Jahren im Rat den Haushalt des darauffolgenden Jahres vorstellte, hatte er von einer „besonderen Situation“ gesprochen. Zuletzt standen die Anforderungen der Corona-Pandemie im Vordergrund. „Da wusste ich noch nicht, was in diesem Jahr auf uns zukommen würde“, sagte er am Freitagabend in der Sitzung des Stadtrats. Persian verwies etwa auf den Krieg in Europa, die Flüchtlinge, Inflation und stark gestiegene Energiekosten: „Man hat den Eindruck, dass wir nicht aus den Krisen herauskommen, es im Gegenteil immer komplexer wird.“ In einer solchen Situation sei es sehr wichtig, „dass wir uns verständigen, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind und wo wir Prioritäten gegebenenfalls neu ordnen müssen“. Das sei die wichtigste Aufgabe des Stadtrats, und die Aufstellung des Haushaltsplans sei ein wichtiges Instrument dafür.