„Wochen der Pflege“ auch in Hückeswagen Aktionstag für pflegende Angehörige in der Glashalle

Wer daheim einen lieben Menschen pflegt, wer seinen Angehörigen regelmäßig im Seniorenheim besucht, wer tagtäglich mit der Pflege in Berührung kommt, der weiß, wie arbeitsintensiv und erschöpfend diese Arbeit sein kann. Am Internationalen Tag der Pflege am 12. Mai 2023 wurde, initiiert vom Oberbergischen Kreis und in Kooperation mit zahlreichen oberbergischen Pflegeeinrichtungen, erstmalig der „Tag der Pflege“ unter dem Motto „Gute Pflege muss gepflegt werden (#pflegefeiert)“ veranstaltet. Ziel der Veranstaltung war die Würdigung und Wertschätzung der Mitarbeiter in den oberbergischen Pflegeeinrichtungen.