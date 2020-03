Ferien in Hückeswagen : Aktionen und Angebote für Ferienspaß im Sommer gesucht

Hückeswagen Die Angebote für den Hückeswagener Ferienspaß können aus den unterschiedlichsten Bereichen stammen – Sport, Kultur, Bildung, Musik. Da gibt es keine Grenzen.

In den Sommerferien gibt es wieder den Ferienspaß, für den die Stadtverwaltung nun tatkräftige Unterstützung von Akteuren sucht, die ein Angebot für Kinder und Jugendliche anbieten. „Es scheint noch etwas früh, doch die Sommerferien wollen geplant sein. Auch wenn sich das Wetter aktuell noch nicht nach Sommer anfühlt“, meint Stadtsprecher Torsten Kemper. Annette Binder und Mario Moritz stehen als Ansprechpartner zur Verfügung und helfen bei der Planung von Angeboten. „Neue interessierte Teilnehmer können mit den Kollegen in Kontakt treten. Das Team rund um den Ferienspaß berät gerne“, versichert Kemper.

Der Aufwand hinter einer Ferienspaß-Aktion sei nicht so groß, wie vielleicht viele befürchten. Vereine oder Gruppen könnten auch ihr reguläres Angebot, sofern es in den Sommerferien stattfindet, über den Ferienspaß bewerben und so neue Teilnehmer gewinnen. Die Angebote können aus den unterschiedlichsten Bereichen stammen – Sport, Kultur, Bildung, Musik. Hier gebe es keine Grenzen. Interessierte können Kontakt aufnehmen per E-Mail an ferienspass@hueckeswagen.de oder unter ☏ 02192 88238 (Mario Moritz).