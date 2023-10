„Weihnachten im Schuhkarton“ in Hückeswagen Geschenke gesucht für Kinder in Not

Die Wolffs werden erneut beim Martinsmarkt, dem verkaufsoffenen Sonntag am 5. November, von 13 bis 18 Uhr ihr Anliegen präsentieren. An ihrem Stand auf der Bahnhofstraße in Höhe der Geschäfte Lammert und Heinhaus informieren sie zu der Aktion und den sogenannten „Boxes-to-go“, geben auf Wunsch Ideenhefte heraus und halten auch eine Liste mit den erlaubten und verbotenen Gegenständen für die Schuhkartons bereit. Auch nehmen sie an diesem Nachmittag weitere Päckchen an.